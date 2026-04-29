Il ministro degli Esteri iraniano ha effettuato una visita ufficiale in Russia con due obiettivi principali. Durante l'incontro, si è discusso di rafforzare il partenariato strategico tra i due Paesi, includendo aspetti militari. Inoltre, si è parlato di coinvolgere ufficialmente Mosca nel processo negoziale riguardante la crisi in Medio Oriente. I dettagli delle discussioni non sono stati resi pubblici.

La visita del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in Russia aveva due obiettivi: incrementare il partenariato strategico tra i due Paesi, con tutto ciò che questo comporta (anche a livello militare), e far entrare ufficialmente Mosca nel processo negoziale sulla crisi mediorientale. Non che la Russia finora fosse rimasta estranea a quanto accadeva in Medio oriente, ma il passo formale rende la sua iniziativa più forte. Non per nulla, in concomitanza del viaggio di Araghchi è giunta l’indiscrezione su una nuova proposta iraniana per rompere l’attuale stallo, stilata dopo il rifiuto della precedente. Un rifiuto che evidentemente non era del tutto netto, altrimenti non avrebbe senso redigere una nuova profferta.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. La visita di Araghchi in Russia

Iran's Araghchi Arrives in Russia as US Talks Stall

Notizie correlate

Iran, Araghchi lascia Islamabad senza aspettare gli americani e va in RussiaIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha lasciato Islamabad, dopo una lunga giornata di incontri con alti funzionari militari e civili...

Guerra in Iran: il ministro degli Esteri iraniano Araghchi si reca in RussiaMentre i colloqui con gli USA sono sospesi, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si reca in Russia, l’ultimo passo di un percorso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Proposta di Teheran, no Usa. L'Iran incassa l'appoggio di Putin; Medio Oriente, Trump invia in Pakistan gli emissari Kushner e Witkoff; Iran, Trump: cancellata la visita in Pakistan di Witkoff e Kushner; Iran, il ministro degli Esteri Araghchi atteso lunedì a Mosca da Putin.

La visita di Pahlavi a Roma. Diplomazia, opposizione e il nodo irrisolto dell’interlocutore iranianoLa visita a Roma di Reza Ciro Pahlavi, principe ereditario dello Scià di Persia, si configura come un test politico sulla postura italiana verso l’Iran, in una fase in cui la linea tra diplomazia, pre ... formiche.net

Re Carlo e Camilla oggi a WashingtonTra gli obiettivi del viaggio, rafforzare la relazione speciale tra i due Paesi dopo le tensioni legate alla guerra contro l'Iran ... rainews.it

#Iran Il petrolio invenduto ha raggiunto livelli critici tra blocchi alle esportazioni e stoccaggi pieni. Teheran per evitare il crollo della produzione cerca affannosamente soluzioni d’urgenza sfruttando serbatoi abbandonati, container improvvisati e cercando di s - facebook.com facebook

#Iran, Von der #Leyen: spesa import combustibili aumentata di 27 mld x.com