Il ministro degli Esteri iraniano ha lasciato Islamabad dopo aver incontrato funzionari pakistani, senza attendere l’arrivo degli inviati statunitensi, previsti oggi nella capitale. La visita è durata tutto il giorno e si è conclusa con il trasferimento del ministro in Russia. L’assenza dell’atteso team americano ha caratterizzato la fine della sua visita in Pakistan.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha lasciato Islamabad, dopo una lunga giornata di incontri con alti funzionari militari e civili pakistani, senza attendere l'arrivo degli inviati degli Stati Uniti che inizialmente avevano annunciato la visita nella capitale pakistana per oggi. Secondo fonti diplomatiche Araqchi, che aveva indicato fin dall'inizio che il viaggio non prevedeva incontri con rappresentanti degli Usa, ha lasciato il Paese alla volta dell'Oman, prossima tappa del tour che lo porterà anche in Russia. Il ministro era arrivato a Islamabad ieri sera, dopo un annuncio che aveva suscitato grandi aspettative per la ripresa dei negoziati di pace.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Araghchi lascia Islamabad senza aspettare gli americani e va in Russia

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