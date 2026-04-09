Iran resta chiuso lo Stretto di Hormuz La tregua vacilla

Da tv2000.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, impedendo il passaggio delle navi che cercano di attraversarlo. Le imbarcazioni sono costrette a tornare indietro, secondo quanto riferito. La tregua di due settimane, stipulata di recente, sembra essere in bilico, con segnali di instabilità che si fanno più evidenti nelle ultime ore. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Iran. Continua a restare chiuso lo Stretto di Hormuz, con le navi costrette a tornare indietro. La tregua di due settimane è sempre più a rischio. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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