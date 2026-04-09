Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, impedendo il passaggio delle navi che cercano di attraversarlo. Le imbarcazioni sono costrette a tornare indietro, secondo quanto riferito. La tregua di due settimane, stipulata di recente, sembra essere in bilico, con segnali di instabilità che si fanno più evidenti nelle ultime ore. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Iran. Continua a restare chiuso lo Stretto di Hormuz, con le navi costrette a tornare indietro. La tregua di due settimane è sempre più a rischio. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, resta chiuso lo Stretto di Hormuz. La tregua vacilla

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Iran, resta chiuso lo Stretto di Hormuz. La tregua vacilla

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La normale navigazione nello Stretto di Hormuz non è ancora ripresa, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco. L'Iran ha chiesto alle navi in transito di comunicare con le autorità di Teheran, per ragioni di "sicurezza marittima", e ha annunciato l'intenzion - facebook.com facebook

Nessuna Apocalisse. Nello Stretto di Hormuz i limiti sono sempre stati strutturali. Di @scingolo x.com