Iran la giornata L' annuncio di Trump | Iran militarmente battuto Poi attacca Merz

In una giornata segnata da dichiarazioni e misure politiche, il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti hanno inflitto sanzioni a 35 soggetti e aziende associati al sistema bancario informale di Teheran. Nel frattempo, ha criticato il leader tedesco, contestando la sua interpretazione della situazione internazionale. Le tensioni tra le due nazioni si inseriscono in un quadro di disputa più ampio sulle strategie di pressione e le loro implicazioni.

Mentre il presidente americano Trump attacca il cancelliere tedesco Merz, contestandone la lettura della guerra in corso, gli Stati Uniti impongono sanzioni a 35 individui tra persone e società ritenute legate al sistema bancario ombra di Teheran. La mossa appare come un preludio all’annuncio del tycoon, arrivato nella notte italiana, di una presunta vittoria “militare” sull’Iran. L’annuncio viene dato durante una cena ufficiale con re Carlo III, in visita negli Stati Uniti, Qui di seguito la diretta della giornata Teheran: “Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco” "Noi non consideriamo la guerra finita dal giorno in cui i combattimenti si sono fermati e c'è stato il cessate il fuoco".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. L'annuncio di Trump: "Iran militarmente battuto". Poi attacca Merz Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Notizie correlate Merz attacca Trump: l’Iran sta svuotando di potere gli USA? Cosa sapere Merz critica a Marsberg la gestione Trump della crisi diplomatica con l'Iran. Leggi anche: Iran, Trump: “Abbiamo sconfitto militarmente Teheran” – La diretta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Il blocco dello stretto di Hormuz potrebbe durare ancora a lungo; Taco in action | Trump ci ripensa e all’ultimo estende il cessate il fuoco con l’Iran. Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILEGhalibaf: 'Ci sono progressi, ma rimangono divergenze e punti fondamentali irrisolti'. Il ministro della Difesa israeliano, Katz: 'Tutta la forza in Libano contro ogni minaccia ai soldati'. Il petroli ... ansa.it L'Iran sbeffeggia Trump: Il video AI con le sedie vuote che sta facendo il giro del webI colloqui tra Stati Uniti e Iran non decollano, mentre il clima internazionale si fa sempre più teso. Donald Trump attende, ma l’Iran non si presenta al tavolo negoziale. Una scena che diventa subito ... tg.la7.it Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran - facebook.com facebook Terremoto nel Golfo Persico Abu Dhabi, lascia l’Opec Trump: Iran al collasso Anna Momigliano, @Corriere x.com