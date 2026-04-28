Un politico ha espresso critiche nei confronti dell'amministrazione precedente riguardo alla gestione delle relazioni con l'Iran, sostenendo che gli sforzi diplomatici siano stati insufficienti. Nel frattempo, i dati ufficiali mostrano un'inflazione che raggiunge il 70% nel paese mediorientale, mentre i colloqui diplomatici a Islamabad sono stati dichiarati falliti. La discussione si concentra sulla percezione che gli Stati Uniti siano stati indeboliti nel contesto internazionale.

? Cosa sapere Merz critica a Marsberg la gestione Trump della crisi diplomatica con l'Iran.. L'inflazione in Iran tocca il 70% mentre falliscono i colloqui a Islamabad.. A Marsberg, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha scagliato un attacco diretto verso la gestione della crisi mediorientale, sostenendo che l’amministrazione di Trump sia stata ingannata dalla leadership iraniana e che gli Stati Uniti stiano subendo un pesante ridimensionamento della propria autorità da parte di Teheran. Le dichiarazioni del leader tedesco, pronunciate durante un incontro con gli studenti, arrivano in un momento di estrema fragilità diplomatica, dopo che solo due giorni fa Donald Trump aveva deciso di annullare la missione ufficiale di una delegazione di negoziatori americani a Islamabad.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merz attacca Trump: l’Iran sta svuotando di potere gli USA

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