Iran Trump | Abbiamo sconfitto militarmente Teheran – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sconfitto militarmente l’Iran durante un discorso alla cena di Stato alla Casa Bianca, con il presidente britannico presente. La dichiarazione è stata fatta in un contesto ufficiale e pubblico, con il presidente americano che ha affermato che gli Stati Uniti hanno ottenuto questa vittoria militare contro Teheran. La presenza di rappresentanti di altri paesi ha accompagnato il discorso.

Gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla cena di Stato alla Casa Bianca, alla presenza di Re Carlo. “Abbiamo sconfitto militarmente questo avversario e non gli permetteremo mai di avere un’arma nucleare”, ha spiegato. Ma il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia, ha dichiarato in un video ripreso da Al Jazeera di non considerare “finita la guerra”, nonostante il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. La guerra in Iran e il lavoro della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 29 aprile Inizio diretta: 290426 07:20 Fine diretta: 290426 23:30 07:16 290426 Pahlavi: "Regime va fatto collassare, ma servono aiuti esterni" “L’obiettivo finale è che il popolo iraniano si riprenda il proprio paese.🔗 Leggi su Lapresse.it

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