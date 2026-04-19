Apple rivoluziona iPhone 18 | nuovi ritmi e tagli per la crisi memorie

Apple sta pianificando modifiche significative alla produzione del prossimo modello di iPhone, con possibili riduzioni sui ritmi di produzione e sui tagli alle memorie, in risposta alle recenti difficoltà nel settore dei componenti. La società sta valutando come adattare la sua strategia per affrontare le sfide legate alla crisi dei fornitori e alle condizioni di mercato. Queste mosse potrebbero influenzare i tempi di uscita e le caratteristiche del nuovo smartphone.

La strategia commerciale di Apple per la prossima linea di smartphone potrebbe subire una trasformazione radicale a causa delle attuali difficoltà nel mercato dei componenti. Le indiscrezioni suggeriscono che il colosso di Cupertino stia valutando alcuni compromessi tecnici per far fronte alla crisi delle memorie che sta colpendo il settore tecnologico, influenzando potenzialmente i tempi e le modalità di rilascio dei nuovi modelli. Nuovi ritmi di lancio e l’arrivo del primo modello pieghevole. Il calendario delle uscite per la prossima generazione di dispositivi non seguirà lo schema consolidato degli anni passati. Mentre gli iPhone 18 Pro...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple rivoluziona iPhone 18: nuovi ritmi e tagli per la crisi memorie Notizie correlate La crisi delle memorie potrebbe non influenzare il prezzo degli iPhone 18 ProApple sembra intenzionata a proteggere i prezzi dei suoi prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max, nonostante le crescenti difficoltà nel reperimento delle... iPhone 18 Pro: Apple punta a prezzi stabili nonostante l’aumento dei costi dei componenti e la crisi dei semiconduttori.La possibile strategia di Apple di mantenere stabili i prezzi per la prossima linea di iPhone 18 Pro e Pro Max, nonostante l’aumento dei costi dei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Su iPhone 18 Pro, Apple rivoluziona la fotocamera, cosa aspettarsi; iPhone 18 Pro, i 7 motivi per cui conviene davvero aspettarlo; iPhone 18 Pro: Apple si prepara al cambiamento più significativo degli ultimi 10 anni; iPhone 18 Pro, non sarà rivoluzione estetica: quali sono le novità?. iPhone 18 nuove indiscrezioni svelano colori inediti e fotocamere potenziateiPhone 18 Pro, come cambiano fotocamere e colori nel 2026 Chi: Apple prepara il lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con importanti novità hard ... assodigitale.it iPhone 18 Pro rivoluziona la fotocamera ma rinuncia alla funzione più distintiva per gli appassionatiLe indiscrezioni su una collaborazione tra Apple e Lux Optics, creatrice dell’app fotografica Halide, avevano acceso le aspettative attorno a iPhone 18 Pro. Secondo le voci, Cupertino valutava ... assodigitale.it Apple rivoluziona l'assistenza tecnica per Apple Watch, eliminando finalmente la necessità di spedire il dispositivo in un centro riparazioni per semplici problemi software. La nuova procedura permetterà ai tecnici degli Apple Store di effettuare il ripristino comp facebook Dall'iPhone al Macintosh, i prodotti iconici di Apple. Nei 50 anni di storia anche la rivoluzione App Store e iTunes-iPod #ANSA x.com