La crisi delle memorie potrebbe non influenzare il prezzo degli iPhone 18 Pro

Apple potrebbe non aumentare troppo il prezzo degli iPhone 18 Pro, anche se le memorie stanno diventando più rare e costose. La casa di Cupertino vuole contenere i costi e mantenere i prezzi stabili, nonostante le difficoltà in fase di approvvigionamento. I clienti potrebbero quindi non notare aumenti significativi, anche se le sfide sul fronte delle componenti sono evidenti.

Apple Contiene i Costi: iPhone 18 Pro a Rischio Rialzo Minore, Nonostante la Crisi delle Memorie. Apple sembra intenzionata a proteggere i prezzi dei suoi prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max, nonostante le crescenti difficoltà nel reperimento delle memorie e l’aumento dei costi di produzione. L’azienda di Cupertino punta su una duplice strategia: rinegoziazione dei contratti con i fornitori e ottimizzazione dei costi degli altri componenti, per evitare di trasferire l’incremento sui consumatori. L’analisi proviene da un report dell’analista Jeff Pu di GF Securities, che indica una possibile differenziazione di Apple rispetto ad altri produttori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su iPhone 18 Pro Qualcomm scala i quotazioni mentre il settore smartphone fronteggia crisi delle memorie per la crisi delle memorie Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie. Iphone 18 pro evita aumenti di prezzo nonostante costi in aumento analista riconferma L’iPhone 18 Pro non subirà aumenti di prezzo, anche se i costi di produzione salgono. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su iPhone 18 Pro Argomenti discussi: La crisi delle memorie non coinvolgerà la PS5, almeno per il 2026; La crisi delle RAM spinge i produttori di PC a valutare l'uso di memorie cinesi; Crisi memorie, i produttori di PC guardano ai fornitori cinesi; Lenovo sulla crisi delle memorie: situazione pessima, meglio acquistare l'hardware subito. La crisi delle memorie potrebbe non influenzare il prezzo degli iPhone 18 ProApple non aumenterà i prezzi dei suoi iPhone Pro con l'arrivo della prossima generazione: l'azienda sta lavorando per evitare la crisi delle memorie. Ecco tutti i dettagli emersi da un nuovo report ... hwupgrade.it Crisi delle memorie spinge HP e Dell verso i chip cinesi: cosa sta succedendo davveroLa crisi delle memorie sta facendo qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa: spingere colossi come HP, Dell, Acer e Asus a guardare verso i chipmaker cinesi ... tecnoandroid.it Niente rincari per iPhone 18 Pro Apple sfida la crisi delle memorie #iPhone18Pro https://gizchina.it/2026/02/apple-iphone-18-pro-max-aumento-prezzo-nuovo-report-dettagli-leak/ - facebook.com facebook La crisi a Londra e le difficoltà di Macron si intrecciano con le decisioni future dell’Ue. Al vertice di Alden Biesen si confronteranno la linea francese pro-eurobond e quella più pragmatica di Meloni e Merz. @FDePalo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.