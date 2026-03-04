Angelina Mango torna a esibirsi dal vivo con una serie di concerti, annunciando date e scaletta. L’artista, molto seguita dal pubblico, vuole riprendere l’attività musicale in modo diretto. Le date sono state comunicate attraverso i canali ufficiali e prevedono diverse tappe nelle principali città italiane. La scaletta include i brani più noti e alcuni nuovi pezzi, pronti a essere ascoltati dal pubblico.

Angelina Mango è un’artista molto amata e, al tempo stesso, tra le portabandiera di un movimento molto importante, legato ai personaggi pubblici. Quando ha sentito che la pressione era divenuta eccessiva, ha detto basta. Almeno per un po’ ha staccato la spina, ritrovando un po’ di quotidianità, di esperienze e storie normali. In tantissimi al suo posto avrebbero proseguito, fino magari a non riconoscere più il percorso intrapreso. La paura che i riflettori si spengano, infatti, spinge a compiere delle scelte insensate, col senno di poi. Si può parlare di lei come di un esempio, dunque, e il suo pubblico ha decisamente apprezzato il messaggio. Lo dimostra il fatto che l’abbia attesa, e ora potranno festeggiare, lei e loro, con i numerosi sold out registrati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Mango torna a cantare dal vivo: date e scaletta dei concerti

Aspettando Palermo, Angelina Mango torna a cantare live: "La mia manager mi ha salvato la vita"La figlia di Pino Mango dopo un anno e mezzo è salita su un palco (a Mantova) e non ha potuto non parlare di Marta Donà.

Leggi anche: Angelina Mango riappare sul palco dopo un lungo silenzio, ma lo fa in punta di piedi: la scaletta e il video

ANGELINA MANGO è TORNATA A CANTARE LIVE

Una selezione di notizie su Angelina Mango.

Temi più discussi: Aspettando Palermo, Angelina Mango torna a cantare live: La mia manager mi ha salvato la vita; Angelina Mango torna in concerto, la dedica commovente alla manager Marta Donà: Mi ha salvato la vita – Video; Lacrime, emozioni e rinascita: così Angelina Mango è tornata sul palco; Angelina Mango è tornata a cantare dal vivo dopo un anno e mezzo di pausa.

La band di Angelina Mango - 3/3La vincitrice di Sanremo si esibisce all'Auditorium Conciliazione di Roma con uno spettacolo curato nei minimi dettagli ... ilfattoquotidiano.it

Angelina Mango, il ritorno live dopo l'album Caramè: «Un viaggio intimo e sudato» VIDEODopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, Angelina Mango si esibirà questa sera a Roma con la data sold out all'Auditorium Conciliazione del tour Nina canta nei teatri, prodotto e organizzato da ... msn.com

MARZO DONNA giosue2 4A LETTURA È DONNA. Angelina Mango velo sugli occhi Romanzi, facebook