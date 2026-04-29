Investimenti immobiliari | Napoli guida il mercato il Sud vola

Nel 2025, gli acquisti immobiliari a scopo di investimento rappresentano il 17,9% del totale in Italia, con Napoli che si conferma come la città più attiva nel mercato immobiliare del Sud. I dati indicano una diminuzione generale degli investimenti nel settore rispetto agli anni precedenti, mentre alcune aree del Sud registrano un crescente interesse da parte degli acquirenti. La tendenza riflette cambiamenti nelle preferenze di investimento e dinamiche economiche regionali.

? Cosa sapere Nel 2025 gli acquisti immobiliari per investimento in Italia scendono al 17,9% del totale.. Napoli guida il mercato con il 37,3% delle transazioni destinate agli investitori.. Nel 2025, gli acquisti immobiliari destinati all’investimento in Italia sono scesi al 17,9% del totale delle compravendite, segnando un calo rispetto ai dati del 2024 e riportando il mercato a livelli simili a quelli vissuti prima della pandemia. Secondo l'analisi condotta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, questa flessione indica una maggiore prudenza degli acquirenti dopo il picco registrato nel 2023, quando la quota di investimenti aveva raggiunto il 19,5%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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