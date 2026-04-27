Sardegna boom di aste immobiliari | la Gallura guida il mercato

In Sardegna, sono stati banditi 2.083 lotti immobiliari per un valore totale di circa 410 milioni di euro. La maggior parte delle aste si concentra nelle aree di Arzachena e Olbia, entrambe situate nella regione della Gallura. Questi dati indicano un aumento delle aste immobiliari nella regione, con un volume di transazioni che coinvolge diverse tipologie di proprietà.

? Cosa sapere Sardegna, 2.083 lotti in asta per un valore complessivo di 410 milioni di euro.. Arzachena e Olbia guidano il mercato con flussi economici concentrati nella zona Gallura.. Nel 2025, il mercato delle aste immobiliari in Sardegna ha registrato un movimento di oltre 410 milioni di euro in termini di valore complessivo dei lotti, con Arzachena e Olbia che si impongono come i motori economici di questo settore in profonda trasformazione. I dati raccolti nell’ultimo anno rivelano una realtà molto diversa da quella della pura speculazione, mostrando un comparto capace di attrarre investitori sempre più qualificati. L’analisi tecnica, curata da Lino Mura delle agenzie Brili e Brilas di Olbia con il supporto di Mirko Frigerio, presidente di Rescue ed esperto nazionale di NPL, delinea un dove sono stati censiti 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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