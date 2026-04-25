Investimenti immobiliari e direttive europee | il futuro dell’edilizia sostenibile

Nell'ambito del dibattito sulla direttiva europea EPBD IV, si discute delle implicazioni per gli investimenti immobiliari e le nuove regole sull’edilizia sostenibile. Le proposte comunitarie mirano a ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, coinvolgendo attori pubblici e privati. La normativa, attualmente in fase di discussione, potrebbe influenzare i progetti di costruzione e ristrutturazione in Europa nei prossimi anni.

(Adnkronos) – Nell'ambito del dibattito nato sull'impostazione della direttiva europea EPBD IV, nota come direttiva "case green", il Presidente di GBC Italia, Capaccioli, ha dichiarato: “Pensare a un percorso di transizione verso una casa green a totale scapito del portafoglio degli italiani non è possibile. Abbiamo un obbligo anche rispetto alla direttiva EPBD IV, alla direttiva case green, che imporrà un percorso importante. Ci dovrà essere un contributo pubblico, che arrivi dall’Europa o dalle disponibilità del nostro Paese, ma non potrà essere tutto a carico degli italiani”. Secondo le stime presentate, un intervento di riqualificazione energetica richiede oggi un investimento iniziale compreso tra i 40 e i 50 mila euro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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