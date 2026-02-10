a milano cortina 2026 la pluricampionessa olimpica debutta non solo con i suoi record ma con una filosofia di vita che unisce disciplina ferrea e piccoli piaceri quotidiani

Arianna Fontana fa il suo debutto ufficiale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La pluricampionessa olimpica porta con sé non solo i record, ma anche una filosofia di vita fatta di disciplina e piccoli piaceri. La sua presenza si fa sentire mentre si prepara alla grande sfida, dimostrando che per vincere serve anche mantenere un equilibrio tra impegno e momenti di relax.

P er sollevare undici medaglie olimpiche e sfrecciare sul ghiaccio a velocità folli serve un motore perfetto, e quello di Arianna Fontana è alimentato da un mix preciso di disciplina e qualche irrinunciabile vizio. Oggi, mentre debutta ufficialmente a Milano Cortina 2026 nelle batterie dei 500 metri dello Short Track, la nostra portabandiera sa che ogni caloria nel suo piatto è stata calcolata per trasformarsi in pura potenza esplosiva. Dieta in allattamento: i consigli per dimagrire in modo sano. guarda le foto La dieta di Arianna Fontana: più proteine e il “carburante” per allenarsi. Il menu quotidiano della campionessa è una macchina ben oliata che non ammette improvvisazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026, è arrivata oggi allo stabilimento di Mirafiori, simbolo storico di Fiat a Torino.

Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale.

Milano-Cortina 2026, Mattarella a pranzo al villaggio Olimpico con le atlete e gli atleti azzurri

