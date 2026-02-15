Sofia Goggia e l'intervista virale | Vabbè complimenti a Federica Com’è il rapporto con Brignone

Sofia Goggia ha fatto parlare di sé dopo aver commentato con un sorriso di circostanza la gara di Federica Brignone, chiudendo al decimo posto a soli 25 centesimi dall’argento. Durante un momento di grande tensione, la campionessa bergamasca ha rivolto un complimento sincero a Brignone, dimostrando quanto siano forti i loro rapporti nonostante la competizione. Quel commento, arrivato tra l’adrenalina e la delusione, ha colpito molti spettatori.

Cosa ha detto la campionessa bergamasca che ha chiuso al 10° posto, a 25 centesimi dall'argento? Il complimento a Brignone è sincero ma arriva in un momento di adrenalina e delusione personale, che rendono quel passaggio autentico, senza filtri diplomatici.