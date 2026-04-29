Il 30 aprile 2026, presso un centro di ricerca a Pisa, si terrà un evento dedicato alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico. L'iniziativa si concentrerà sugli effetti di queste innovazioni sulla sicurezza e sull’economia digitale in Italia. La giornata offrirà l’opportunità di approfondire gli sviluppi recenti e le potenzialità di queste tecnologie nel panorama nazionale.

?? Cosa sapere Il 30 aprile 2026 il Cnr-Iit di Pisa ospita un evento su AI e calcolo quantistico. L'incontro analizza l'impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza e l'economia digitale italiana. Giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 11 alle 14, l'Auditorium dell'Area della Ricerca del Cnr di Via Moruzzi 1 a Pisa ospiterà un evento cruciale per comprendere dove stiamo andando dopo quarant'anni dal primo collegamento italiano alla rete globale. Sembra quasi ieri che i primi segnali d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internet, 40 anni dopo: AI e calcolo quantistico riscrivono il futuro

Notizie correlate

40 anni di internet verso il domani, fra celebrazione e 'Futuro di Internet tra AI e Quantum'A 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet, che ha segnato l'ingresso del Paese nella Rete globale, l'Istituto di informatica e telematica...

Leggi anche: Napoli capitale di calcolo quantistico. La Federico II potenzia il computer Partenope: da 25 a 64 qubit

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Internet in Italia compie 40 anni: da Pisa il primo ping verso il mondo; 40 anni di Internet in Italia, tutto parte da Pisa; 40 anni fa l’Italia entrava in Internet (ma non se ne accorse); Internet in Italia compie 40 anni: dal primo ping del Cnr alle sfide dell’era dell’AI.

Quel giorno di 40 anni fa quando l'Italia si connesse a Internet per la prima voltaLa storia di come il nostro paese, grazie alla volontà di tre persone, fu tra le primissime nazioni al mondo ad accedere alla rete ... wired.it

Internet in Italia compie 40 anni: dal primo ping del Cnr alle sfide dell’era dell’AIIl 30 aprile 2026 il Cnr celebra a Pisa i quarant’anni del primo collegamento italiano a Internet, un momento fondativo che oggi si proietta verso le nuove frontiere di intelligenza artificiale, tecno ... 01net.it

Il pioniere dell’Internet italiano: “La prima connessione, Fermi, i burocrati. Oggi Web stravolto” x.com

Buonasera a tutti! Mi è capitato di leggere su vari siti internet opinioni contrastanti relativamente agli interni di Hofburg e Shönbrunn. Dato che il biglietto per entrare a Shönbrunn costa una cifra (a mio parere) esorbitante, ne vale la pena o mi accontento dei gi - facebook.com facebook