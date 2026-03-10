Napoli capitale di calcolo quantistico La Federico II potenzia il computer Partenope | da 25 a 64 qubit

A Napoli, l'università Federico II ha ampliato le capacità del suo computer Partenope, passando da 25 a 64 qubit. Questa mossa mira a rafforzare le attività di ricerca nel campo del calcolo quantistico e a mantenere il centro di eccellenza nella tecnologia. La trasformazione coinvolge nuove componenti hardware e aggiornamenti software che permettono di gestire complessità più elevate. L'operazione si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo scientifico locale.

Napoli consolida il proprio ruolo nella ricerca sulle tecnologie quantistiche. Il computer Partenope, il primo calcolatore quantistico pubblico italiano basato su tecnologia superconduttiva, si prepara a entrare in una nuova fase operativa grazie all'installazione di un processore da 64 qubit, che sostituisce quello iniziale da 25. Il sistema è stato realizzato dal gruppo di Tecnologie Quantistiche Superconduttive dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con il finanziamento del Centro Nazionale ICSC – HPC, Big Data e Quantum Computing. L'infrastruttura, inaugurata nella primavera del 2024, rappresenta uno dei progetti più avanzati in Italia nel campo della computazione quantistica.