Tra il 22 aprile e il 17 maggio 2026, gli Internazionali di tennis si terranno al Foro Italico. Durante l’evento, migliaia di spettatori attraverseranno l’area, passando sopra i mosaici in marmo risalenti agli anni Trenta. Questi mosaici rappresentano un patrimonio artistico che si trova sotto i piedi di chi assiste alle partite. La presenza di pubblico e l’afflusso di visitatori rischiano di danneggiare le superfici storiche del complesso.

? Cosa sapere Tra il 22 aprile e il 17 maggio 2026 gli Internazionali si svolgono al Foro Italico.. Il passaggio di migliaia di spettatori calpesta i mosaici in marmo degli anni Trenta.. Tra il 22 aprile e il 17 maggio 2026, gli spettatori che visitano il Foro Italico per seguire gli Internazionali di tennis BNL d’Italia cammineranno sopra un patrimonio artistico monumentale composto da mosaici in marmo bianco e nero risalenti agli anni Trenta. Mentre l’attenzione del pubblico si concentra sulle prestazioni dei campioni e sul campo centrale, una parte significativa della bellezza architettonica del complesso sportivo rimane invisibile ai passanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internazionali: il tesoro d’arte che tutti calpestano senza vederlo

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