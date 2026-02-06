Bologna accende i riflettori sull’arte contemporanea con ART CITY e Arte Fiera Un excursus tra le mostre più belle in città | grandi maestri protagonisti internazionali e progetti sperimentali che trasformano musei palazzi storici e spazi inattesi in tappe da segnare in agenda anche di sera

Bologna si prepara a un intenso weekend dedicato all’arte contemporanea. Tra mostre, installazioni e progetti sperimentali, i musei e i palazzi storici della città si riempiono di vita. Art City e Arte Fiera portano in città artisti internazionali e grandi maestri, trasformando spazi insoliti in teatri di creatività, anche in orari serali. La città si fa palcoscenico di un’esplosione culturale che coinvolge residenti e visitatori.

«Q uando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza, ché se la merita» scriveva il grande gastronomo Pellegrino Artusi. Ma tant'è, nella città del gusto godereccio non si vive di sola cucina, soprattutto questo mese, in cui Bologna si trasforma così in una grande mappa dell'arte contemporanea con la 14° edizione di ART CITY Bologna, da giovedì 5 a domenica 8 febbraio. Oltre cento luoghi coinvolti per uno degli appuntamenti italiani più attesi, promosso dal Comune con il sostegno di BolognaFiere e guidato per il nono anno consecutivo da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo. Il programma, sempre più ampio, invita cittadini e visitatori a vivere la cultura come esperienza diffusa, tra spazi noti e indirizzi inaspettati.

