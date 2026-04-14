trump nomina erin browne sottosegretario al tesoro per gli affari internazionali

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la nomina di Erin Browne come sottosegretario al Tesoro per gli Affari internazionali. Browne, dirigente senior di una grande società di gestione degli investimenti, assumerà il nuovo ruolo nelle prossime settimane. La sua nomina rappresenta un passo importante nel settore finanziario del governo statunitense. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Erin Browne, dirigente senior di Pimco, come sottosegretario al Tesoro per gli Affari internazionali. Lo riporta il Financial Times. Browne guida le strategie di asset allocation di Pimco dal 2018. Se la sua nomina fosse confermata dal Congresso, sarebbe responsabile delle politiche economiche legate al G7 e al G20 – che quest’anno sarà ospitato dagli Stati Uniti – nonché di quelle sulla finanza internazionale, sul debito e sul commercio in generale. Il sottosegretario gestisce anche la partecipazione del Paese al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale. Pimco ha affermato in una nota interna visionata dal Financial Times che Browne «rimarrà pienamente impegnata e collaborerà sia con i clienti che con i colleghi fino al completamento del processo di conferma».🔗 Leggi su Lettera43.it

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