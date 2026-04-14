I dati di ascolto delle trasmissioni televisive coreane rivelano come il debutto di una nuova stagione di un popolare drama abbia ottenuto una quota dell’2,3 per cento, mentre un’altra produzione in corso ha registrato una crescita continua. La scena televisiva si presenta così con segnali di interesse per le nuove uscite, mentre le serie già in onda continuano a mantenere un buon ritmo di ascolto.

Il televisivo coreano si apre con segnali incoraggianti per le nuove produzioni, mentre i dati di ascolto mostrano una dinamica interessante tra il debutto di un franchise molto atteso e la crescita costante di un drama già in onda. Nello specifico, l’esordio della terza stagione di Yumi’s Cells ha registrato numeri solidi nonostante la strategia di distribuzione digitale anticipata, mentre Climax ha un netto miglioramento della propria audience. L’evoluzione emotiva di Yumi e il successo del nuovo interesse amoroso. La narrazione che esplora l’universo mentale di una comune impiegata di ufficio riprende ufficialmente con la nuova stagione di Yumi’s Cells.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K-Drama: Yumi’s Cells 3 vola con il 2,3% e Climax cresce ancora

Yumi’s Cells 3: tra amore e logica, ecco il ritorno dei protagonistiKim Go Eun e Kim Jae Won si preparano a tornare sullo schermo per il debutto di Yumi’s Cells 3, previsto per il 13 aprile alle ore 18:00 KST.

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