L'Inter si avvicina alla firma con il portiere Vicario, con un accordo già raggiunto tra le parti e dettagli sulla durata e l'ingaggio confermati. Tuttavia, manca ancora l'intesa con il Tottenham, che ha il diritto di veto sulla cessione. La trattativa prosegue per definire gli ultimi aspetti, mentre si discute anche di una variabile legata a Martinez.

Guglielmo Vicario era e resta il preferito dell'Inter per la porta della prossima stagione, così la dirigenza nerazzurra ha deciso di fare un passo molto importante, forse determinante, per riportarlo in Italia. Quale? Ottenere un accordo totale con il portiere del Tottenham, che l'Inter l'aveva sfiorata in passato - prima che passasse dall'Empoli proprio agli Spurs -, quando le tempistiche prolungate della fruttuosissima cessione di Onana al Manchester United (50 milioni) convinsero il portiere ad accettare quella Premier League da cui storicamente era sempre stato parecchio affascinato. Vicario la soddisfazione se l'è tolta, e adesso con qualche anno di ritardo è pronto al ritorno in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter vicinissima a Vicario: c'è l'accordo con il portiere, ma anche la variabile Martinez

ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELL’INTER PUÒ GIOCARE #interisti #inter #martinez #comointer

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