Inter-Roma sotto la lente | la Procura vuole audio e video Var

La partita tra Inter e Roma è al centro di un’indagine aperta dalla Procura di Milano, che ha richiesto l'acquisizione di registrazioni audio e video riguardanti l'uso del VAR. Tra le gare sotto osservazione ci sarebbe anche questa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. La richiesta arriva nell’ambito delle indagini in corso e non sono state diffuse altre informazioni ufficiali.

Tra le partite finite nel perimetro dell’inchiesta della Procura di Milano ci sarebbe anche Inter-Roma, gara tornata al centro dell’attenzione per il mancato rigore assegnato ai nerazzurri dopo il contatto su Bisseck. L’episodio, già richiamato nell’esposto dell’ex guardalinee Rocca, viene ora indicato come uno dei passaggi su cui gli inquirenti vogliono fare piena luce. A riportarlo è Repubblica. Il punto più delicato riguarda il ruolo della sala Var in quei minuti. Secondo questa ricostruzione, Gervasoni, vice di Rocchi e responsabile del Var, avrebbe frenato la possibilità di una revisione al monitor, nonostante l’orientamento diverso degli ufficiali di gara presenti davanti alle immagini, Di Bello e l’assistente Piccinini.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inter-Roma sotto la lente: la Procura vuole audio e video Var The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Inter-Roma, la Procura si riserva di acquisire i file audio e videoInter-Roma è un’altra partita che può finire al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Caso Inter-Roma: l’audio proibito che scuote la Procura di Milano? Cosa sapere Procura di Milano indaga su audio Inter-Roma tra Di Bello e Piccinini del 27 aprile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è; Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi sull’episodio N’Dicka-Bisseck, la Procura di Milano cerca gli audio; Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; Caso Rocchi e Inter-Roma: inchiesta VAR, accuse di frode sportiva e cosa cambia per il calcio italiano. Inter-Roma dello scorso anno, Repubblica: Procura pronta ad acquisire file audio e videoInter-Roma è una delle le partite che può finire sotto la lente della Procura di Milano. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica che parla del caso che riguarda riguarda la mancata concessione ... tuttonapoli.net Inter-Roma 5-2, pagelle: Lautaro (8) rientro da leader, Barella (7) torna al gol, Pellegrini (6) sufficienteTroppo brutta per essere vera. La Roma di Gasperini è caduta a San Siro sotto i colpi dell'Inter che ha vinto 5-2 e ha messo un'ipoteca sullo scudetto. Grazie a questo successo ... ilmessaggero.it INTER-ROMA: CHIESTI I FILE AUDIO ORIGINALI DELLA SALA VAR 'La Repubblica' aggiorna sulle richieste della Procura di Milano, con i PM che vorrebbero vederci chiaro dopo la segnalazione della frase sospetta "FATTI I FATTI TUOI" in occasione del c - facebook.com facebook La procura di Milano punta ad accertare quanto accaduto durante Inter-Roma. L'obiettivo è quello di verificare se sia vero quanto riferito da almeno due testimoni sentiti nell’inchiesta sugli arbitri che conta per ora cinque indagati: la “bussata” del supervisor x.com