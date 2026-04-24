A Roma, Atac ha avviato una gara d’appalto da 419 mila euro per l’installazione di 138 nuove colonnine SOS nelle stazioni della metropolitana. I dispositivi saranno dotati di video, audio e traduzione multilingua, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’assistenza agli utenti. Le nuove colonnine saranno operative tra il 2026 e il 2027 e rappresentano un intervento per potenziare i servizi nelle stazioni.

? Cosa sapere Atac avvia gara da 419 mila euro per 138 nuove colonnine SOS nelle metro romane.. I nuovi dispositivi con video e traduzione multilingua saranno operativi tra il 2026 e il 2027.. Per garantire la sicurezza nelle stazioni della metropolitana di Roma, Atac ha avviato una gara d’appalto da 419 mila euro per la sostituzione di 138 colonnine SOS attualmente obsolete sulle linee A, B e B1. Il piano di ammodernamento nasce dalla necessità di rimpiazzare i dispositivi installati nel 2016, ormai segnati dall’usura e dall’obsolescenza tecnologica. La criticità principale risiede nell’impossibilità di reperire facilmente sul mercato i componenti necessari per la manutenzione dei vecchi sistemi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro Roma: nuove colonnine SOS con video e audio per la sicurezza

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