Inter Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt | È tutto aperto in vista del ritorno Lautaro l’abbiamo perso si è fatto male

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, sottolineando che tutto resta in gioco per il ritorno. La squadra, infatti, ha perso Lautaro Martinez, che si è infortunato nel primo tempo, complicando il piano tattico. Chivu ha spiegato che i giocatori devono reagire e prepararsi alla prossima partita, in particolare per recuperare il risultato. La partita di domani sarà determinante per decidere il passaggio del turno. La gara di ritorno si giocherà tra due settimane.

