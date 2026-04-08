Højlund verso il rientro | segnali positivi dopo l’influenza possibile ritorno contro il Parma

Rasmus Højlund mostra segnali positivi dopo aver contratto l'influenza e potrebbe tornare in campo già nella prossima partita contro il Parma. Il giocatore, che aveva saltato la sfida contro il Napoli, si sta riprendendo e le sue condizioni sono in miglioramento. La società sta monitorando attentamente la situazione, e al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo rientro.

Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Rasmus Højlund, costretto a saltare la sfida tra Napoli e Milan a causa di un attacco influenzale che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni. L’attaccante ha seguito un periodo di riposo per recuperare al meglio la forma fisica e, secondo quanto riportato da La Repubblica, il quadro clinico sarebbe ora in netto miglioramento. Cresce quindi la fiducia in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma Calcio 1913, in programma domenica allo Stadio Ennio Tardini. Non dovrebbero esserci ritardi nei tempi di recupero: il giocatore è infatti atteso a breve al centro tecnico di Castel Volturno Training Center per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Højlund verso il rientro: segnali positivi dopo l’influenza, possibile ritorno contro il Parma Roma, Dybala verso il rientro: segnali positivi in vista del CagliariCi si avvicina alla 24ª giornata di Serie A e per la Roma è già tempo di snodo decisivo. Calcio Napoli, segnali positivi dall’infermeria: fiducia per il rientro di McTominay, Lobotka verso il recuperoBuone notizie dall’infermeria del Calcio Napoli: fiducia per il rientro di McTominay e possibile recupero di Lobotka già per la sfida di sabato.