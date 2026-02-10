Dimarco re degli assist nessuno come lui in Europa! E l’Inter pensa a blindarlo col rinnovo a vita

In casa Inter, si pensa già al futuro di Federico Dimarco. Il difensore sta vivendo un momento da protagonista, diventando il vero punto di riferimento in attacco grazie ai suoi assist. La società nerazzurra sta valutando seriamente di blindarlo con un rinnovo a vita, convinta che possa essere l’elemento chiave per mantenere alto il livello della squadra. Intanto, l’Inter continua a vincere e a dominare la classifica con 58 punti, ma il nome di Dimarco rimane al centro delle discussioni.

Calciomercato Inter, sirene dalla Premier per Dimarco: rinnovo per blindarlo Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si segnalano interessi dalla Premier League per Federico Dimarco. Rinnovo Dimarco, un amore senza scadenza: pronto il prolungamento a vita per il re degli assist di Chivu. I dettagli L'Inter sta preparando il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dimarco Re Assist Argomenti discussi: Dimarco re degli assist: primo in Serie A, terzo in Europa. La classifica degli assist-man; Dimarco da record: è il re degli assist in Serie A 2025/26; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco sempre più leader allunga in vetta; Fantacalcio, Dimarco re del +1 con un record nel mirino: i migliori assistmen della Serie A in una stagione. Dimarco re degli assist: primo in Serie A, terzo in Europa: la classifica degli assist-manFederico Dimarco sta vivendo forse la sua miglior stagione per rendimento da quando è in Serie A. L'esterno dell'Inter sta ... msn.com Fantacalcio, Dimarco re del +1 con un record nel mirino: i migliori assistmen della Serie A in una stagioneDimarco può diventare il miglior assistmen di sempre in una singola stagione di Serie A: la classifica completa ... calciodangolo.com Federico Dimarco continua a incidere come nei videogiochi: con l'assist servito contro il Sassuolo ha raggiunto quota 13 passaggi decisivi in Serie A, arrivando a 18 contributi complessivi tra gol e assist. Nonostante i numeri, l'esterno dell'Inter mantiene un pr facebook Tre assist in una partita, Dimarco eguaglia il record di Oddo. Raggiunto lo score di Maicon nella stagione del Triplete x.com

