Dimarco è il re degli assist in Europa | l' Inter pensa a un rinnovo a vita

Marco Dimarco continua a impressionare. È il re degli assist in Europa e l’Inter pensa a un rinnovo a vita. La sua capacità di servire i compagni e di mettere i palloni giusti in area lo rende un elemento fondamentale per la squadra. La società nerazzurra valuta di blindarlo a lungo termine, convinta che il suo talento possa fare la differenza anche in futuro.

La capacità di creare occasioni da rete e di fornire assist decisivi rappresenta uno degli elementi chiave per il successo di molte squadre di alto livello nel calcio europeo. Al centro di questa analisi si trova un giocatore che, in una stagione eccezionale, si sta distinguendo per la sua abilità nel fornire passaggi vincenti, diventando un punto di riferimento in questa speciale classifica nel panorama internazionale. All’interno di un’Inter che guida incontrastata la classifica di Serie A con un vantaggio consistente e una forma di gioco altamente convincente, emerge il contributo di un esterno difensivo che si sta imponendo come il migliore nel suo ruolo a livello europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

In casa Inter, si pensa già al futuro di Federico Dimarco.

L’Inter sta preparando il rinnovo di contratto di Federico Dimarco.

