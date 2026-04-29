Inter Parma Lautaro Martinez scalpita | possibile convocazione in campionato ma con riserbo

Lautaro Martinez si sta allenando con il gruppo e ha fatto sapere di sentirsi pronto per tornare in campo. La società non ha ancora confermato la sua convocazione, lasciando aperta la possibilità di vederlo in panchina o in campo durante la prossima partita di campionato. La decisione finale verrà comunicata nelle prossime ore, mentre il giocatore continua a lavorare per recuperare la forma migliore.

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