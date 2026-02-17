Mourinho-Real lo Special One affronta il suo passato

José Mourinho torna in campo contro il suo ex club, il Real Madrid, dopo aver firmato con lo Sporting Lisbona. La partita si svolge in occasione della Champions League e ha attirato molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Mourinho, che ha allenato i Blancos dal 2010 al 2013, ora si prepara a sfidare la squadra madrilena in un match che promette emozioni intense. Un dettaglio interessante riguarda il suo passato: durante il suo periodo al Real, ha conquistato una Liga e ha portato la squadra in finale di Champions.

La Champions League ha deciso di riproporre una delle sfide più emozionanti, se non la più emozionante, della prima fase: Benfica-Real Madrid. L'allenatore dei portoghesi José Mourinho cercherà nuovamente di far cadere i Blancos nelle forche caudine dello Estadio da Luz. A risolvere le sorti della qualificazione nell'ultima gara del girone fu Trubin, il portiere invitato nell'area di rigore dei spagnoli da Mourinho e capace di segnare nel recupero. Lo Special One affronta una delle esperienze meno retributive dal punto di vista del palmares della sua carriera. Dopo il triplete con l'Inter, il portoghese non poté che ricevere le attenzioni di uno dei club più titolati del globo: il Real Madrid.