Inter Lautaro torna per la doppietta Scudetto subito poi la Coppa Italia

Lautaro Martinez è tornato in campo e ha segnato una doppietta, riportando l’Inter alla vittoria. La squadra punta a conquistare subito lo scudetto e, successivamente, la Coppa Italia. La stagione si apre con la speranza di portare a casa più trofei possibile, mentre il calciatore argentino si prepara a guidare il reparto offensivo. La rincorsa verso i primi obiettivi ufficiali è iniziata, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti fin dalle prime partite.

Il rosso vessillo per scatenare il “Toro“ è una coppia di trofei all’orizzonte. La rincorsa inizia oggi, al rientro dei giocatori nerazzurri ad Appiano Gentile, centro sportivo dell’ Inter in cui la squadra comincerà a preparare la partita col Parma di domenica con Lautaro Martinez regolarmente in gruppo. È la partita che può regalare la vittoria dello Scudetto, a meno che Napoli e Milan non facciano già un favore alla capolista nelle ore precedenti. Il capitano non vuole mancare. Ha morso il freno in queste settimane, pensava di aver messo alle spalle l’infortunio patito con il BodoGlimt e invece ne ha dovuto affrontare un secondo immediatamente dopo la doppietta siglata alla Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa Italia Notizie correlate Verso Inter-Parma, torna Lautaro. Prove generali per la finale di Coppa ItaliaSi scrive Inter-Parma, si legge voglia di scudetto: il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha voglia di campo. Leggi anche: L’Inter schianta la Roma 5-2, doppietta di Lautaro: segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il piano dell'Inter per Lautaro: sedute extra e cautela. Ecco quando può rientrare; Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo; Alle 21 c'è Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Allarme Inter, ancora un infortunio per Calhanoglu: risentimento al soleo sinistro. Rischia di aver finito la stagione. Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa ItaliaCol Parma il capitano rientra e prenota la festa, vicino il titolo di capocannoniere. Dalla Spagna: il Barça lo cerca ... sport.quotidiano.net Probabili formazioni Torino-Inter: ancora out LautaroCentrata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, l’Inter di Cristian Chivu torna con la testa sul campionato per la 34a giornata di Serie A, nella quale affronterà il Torino. Queste le ultime s ... passioneinter.com Possibili formazioni finale Coppa Italia: Atalanta (5-3-2): Anelli; Belli, Isoa, Parmiggiani, Ramaj, Leandri; Artesani, Arrigoni, Pedretti; Camara, Baldo. JUVENTUS (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Makiobo, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmi x.com KAIZEN KARATE-DO RIETI PROTAGONISTA ALLA COPPA ITALIA FIKTA L’edizione 2026 della Coppa Italia FIKTA ha rappresentato un appuntamento di grande rilievo nel panorama del karate shotokan tradizionale nazionale, confermandosi tra le manifesta - facebook.com facebook