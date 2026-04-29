Inter-Dimarco rinnovo sul tavolo | avanti fino al 2028 le cifre e i bonus

Il contratto dell’esterno sinistro scadrà tra un anno, ma si è raggiunto un accordo tra il giocatore e il club per il rinnovo fino al 2028. Le trattative sono in corso e si discute anche di cifre e bonus legati al nuovo accordo. La decisione finale potrebbe essere annunciata a breve, con le parti che attendono solo l’ok definitivo prima di ufficializzare il prolungamento.

Si chiama progetto a lunga scadenza. Sul contratto firmato tre anni fa, Federico Dimarco legge ancora una scritta poco rassicurante: 2027. In realtà non esiste un’urgenza di rinnovo, né una trattativa da impostare come avverrà per Hakan Calhanoglu dopo l’estate. L’Inter ha mantenuto una clausola unilaterale per estendere l’accordo per un’ulteriore stagione, fino al 2028. Scatterà nella prossima primavera, o quando la società lo riterrà opportuno, evitando ogni rischio. Del resto il legame tra giocatore e club è tale, a livello soprattutto emotivo, da non poter vacillare per una questione burocratica. Più avanti tra l’altro il contratto...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Dimarco, rinnovo sul tavolo: avanti fino al 2028, le cifre e i bonus Notizie correlate Rinnovo Esposito, l’Inter vuole blindare Pio: ecco le cifre sul tavoloCalciomercato Inter, Ausilio a Londra? Il Corriere dello Sport svela il motivo Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Inter-Dimarco: scatta la clausola per il rinnovo al 2028L’Inter si prepara a blindare uno dei suoi pilastri più rappresentativi, Federico Dimarco, attivando una precisa strategia contrattuale per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter a vita, Federico Dimarco verso il rinnovo: i dettagli sul nuovo contratto; Dimarco, Inter a vita: pronto rinnovo fino al 2030. E si punta a blindare Thuram; Inter, Dimarco fa la storia: battuto il record del Papu Gomez; Federico Dimarco, nuovo record di assist in campionato: sono 18, battuto il precedente primato del Papu Gomez (16). GdS - Dimarco-Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo...L'esterno nerazzurro destinato a rimanere ancora in nerazzurro: per il giocatore si avvicina il secondo Scudetto in carriera ... fcinternews.it L'Inter blinda il recordman Dimarco: sarà esercitata la clausola unilaterale di rinnovoPer piede e numero di assist è il miglior numero 10 non numero 10 d'Europa. Federico Dimarco, 18 assist in stagione, è una specie di miniera d'oro per Cristian Chivu che, dopo una stagione un po' sott ... msn.com GdS - Dimarco- #Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo... x.com 50 reti di Thuram con l'Inter: indovinate l'assistman del primo e del 50° gol Il primo timbro del francese con la maglia nerazzurra è arrivato tre stagioni fa: Inter-Fiorentina a San Siro, cross di Dimarco e Marcus insacca. Ieri contro il Torino, 966 giorni do - facebook.com facebook