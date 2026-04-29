L’Inter si appresta a rinnovare completamente il reparto difensivo durante l’estate, con diverse operazioni di mercato in programma. La squadra ha annunciato l’intenzione di ricostruire la linea difensiva, che sarà oggetto di interventi mirati per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La questione riguarda anche la scelta del modulo tattico che verrà adottato, con alcune variazioni rispetto al passato.

Il quartier generale dell’ Inter si prepara a un’estate di profonda mutazione, con un reparto difensivo che, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, dovrà essere interamente ricostruito in vista della prossima stagione. Il cuore del problema risiede in un incrocio pericoloso tra scadenze contrattuali e ambizioni dei grandi club europei: se da un lato veterani del calibro di De Vrij, Acerbi e Darmian vedono il proprio legame con il club giungere al termine, dall’altro resta vivo l’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Sebbene non sia ancora stato avviato alcun dialogo formale tra le due società, permettendo ai nerazzurri di mantenere una posizione di forza, il rischio di una partenza eccellente obbliga la dirigenza a studiare piani d’emergenza che potrebbero portare a una vera e propria rinascita tattica.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, difesa da rifare: l’enigma del nuovo modulo

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