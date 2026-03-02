Domani sera l’Inter affronterà il Como in Coppa Italia con un modulo inedito, dopo aver deciso di abbandonare il tradizionale 3-5-2. Chivu, che guida la squadra, utilizzerà un maxi turnover con scelte obbligate per la partita di andata delle semifinali. La sfida si giocherà in trasferta, in un match che potrebbe vedere alcune variazioni rispetto alle formazioni abituali.

Maxi turnover e scelte obbligate per Chivu domani sera in casa del Como, nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico romeno cambierà diversi interpreti in vista del derby col Milan di domenica 8 marzo. La grande novità potrebbe però essere rappresentata dal cambio di modulo, con l’abbandono – momentaneo – del classico 3-5-2 in favore del 3-4-2-1. Il motivo è semplice: davanti l’Inter è in piena emergenza. Lautaro è ancora ai box per il problema al polpaccio, Bonny è alle prese da sabato sera con un affaticamento sempre al soleo. C’è ottimismo per un suo recupero per domenica. Di fatto Chivu può fare affidamento solo su Pio Esposito e Thuram, per questo sarebbe rischioso mandarli tutte e due in campo dall’inizio domani sera prima della stracittadina col Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Emergenza in attacco col Como, Chivu pensa a un’Inter inedita: nuovo modulo

Verso Como-Inter, le probabili formazioni: mister Chivu pensa a nuove soluzioni in attaccoSnobbata da più, eppure – alla fine della fiera – tutti fanno a gara per mettersela in bacheca.

Leggi anche: Como Inter, Chivu stravolge tutto e cambia modulo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emergenza.

Temi più discussi: Roma, Wesley c’è. Celik verso la Juve e Gasp vuole Fortini; Romani bloccati a Dubai dopo l'attacco all'Iran. Il racconto di 2 ragazze: eravamo al mare, poi i boati; Ma chi gioca nel centrocampo dell'Inter contro il Lecce? Barella e Calhanoglu out, la situazione di Zielinski e Frattesi; NEWS – Conceicao, Gila, Zielinski, Kean, Solet, Dybala, Lautaro, Soule, Ferguson, McTominay: le novità.

Emergenza attacco e colpo Kostov: le ultime | VIDEO INTERLIVEInter ecco le ultime tra l'infortunio di Bonny in chiave derby e l'affare Kostov con la Stella Rossa. Alleato Dejan Stankovic ... interlive.it

Milan, stop Loftus-Cheek: cambia l’attacco col ComoMilan, Loftus-Cheek si ferma per un problema muscolare: out contro il Como. Allegri pronto a schierare Nkunku dal 1’. europacalcio.it

Il drone filma in diretta anche la zone di emergenza per facilitare i soccorsi - facebook.com facebook

"L'emergenza è destinata a rientrare, ma non c'è fretta di comprare sui ribassi di queste ore". È l'analisi di Davide Serra, Ceo di Algebris Investments, che invita ad essere prudenti sui mercati mentre è in corso la guerra tra Iran e USA/Israele. Oro per difendere x.com