Juveentus difesa da rifare | spunta l’idea Baidoo

La Juventus sta valutando un nuovo rinforzo per la difesa e ha messo nel mirino il difensore del Lens, Abdukodir Baidoo, nato nel 2004. La società ha iniziato i contatti per approfondire le possibilità di portare il giocatore in Italia. Questa operazione potrebbe rappresentare un intervento strategico in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato.

Abdukodir Baidoo. difensore del Lens classe 2004, è il nuovo obbiettivo della Juventus per rinforzare la difesa. Ma qualcuno potrebbe essere ceduto. Rivoluzione difesa Juve: Gatti in bilico, l’ombra della clausola su Bremer e l’obiettivo Baidoo. La difesa della Juventus si prepara a cambiare volto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juveentus, difesa da rifare: spunta l’idea Baidoo Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juve: per la difesa spunta Baidoo, chi è e perché è legato al futuro di Boga Inter, caccia al difensore: spunta il nome di BaidooI nerazzurri sono pronti a rivoluzionare il pacchetto difensivo della prossima stagione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mazzata Juventus, salta l’operazione voluta da Spalletti: tutto da rifare; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; Serie A, la classifica aggiornata: Juve a -3 da Milan e Napoli; Simone Stenti e la sua analisi sulla Juve: Attacco da rifare: i gol si pesano. Milik è un ex, Vlahovic un UFO, David e Openda invendibili - VIDEO. Juventus, difesa blindata: la svolta che vale la ChampionsLa Juventus attraversa una delle fasi più solide della stagione, costruita soprattutto su una retroguardia tornata impenetrabile. Nelle ultime sei giornate di campionato - osserva il ... tuttojuve.com La difesa della Juventus ha cambiato marcia per la Champions: quattro clean sheet nelle ultime 5 garePer un attacco con mille problemi, la Juventus ora può contare su una difesa che ha ritrovato una solidità perduta nel mese di febbraio con venti gol subiti in sette gare. tuttojuve.com