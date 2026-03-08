Inter si sogna il colpo Nico Paz | tutti i dettagli

L’Inter sta lavorando per portare a termine un acquisto importante nel mercato invernale. Nel mirino del club nerazzurro c’è Nico Paz, e nelle ultime ore si sono intensificate le trattative ad Appiano Gentile. La società nerazzurra sta valutando le modalità per portare il giovane calciatore nel proprio organico. Le trattative tra le parti sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Colpo di scena in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato in entrata: ecco cosa succede ad Appiano Gentile. Manca pochissimo all'inizio del derby contro il Milan che può valere davvero lo scudetto, ma in casa Inter si monitora sempre con grande attenzione anche il calciomercato. Marotta punta ad allestire una squadra che possa competere anche in Europa e provare a vincere la Champions League, dopo la clamorosa eliminazione quest'anno per mano del Bodo Glimt. Attenzione soprattutto ai movimenti in attacco. Infine l'attacco. Lautaro Martinez, Pio Esposito e Bonny rimarranno sicuramente a Milano, mentre Marcus Thuram potrebbe fare le valigie e permettere ai nerazzurri di incassare un bel po' di soldi. Nico Paz è al Como fino a fine stagione, il Real Madrid lo ha prenotato e punta a farlo rientrare a giugno 2026 ma l'Inter potrebbe ancora inserirsi alle giuste condizioni. Nico Paz resta un obiettivo di calciomercato per una big di Serie A e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Si parla sempre di Nico Paz, Baturina, Douvikas e degli altri giovani che Fabregas sta facendo sbocciare a Como. Ma quando gioca questa squadra, si parla poco spesso di lui. Il vero motore del centrocampo, uno che vede sempre la giocata, che sa gestire il