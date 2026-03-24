“Il rinforzo perfetto per la squadra del prossimo anno” L’ Inter guarda anche in casa Como per quelli che potranno essere gli investimenti futuri. Il giocatore che piace più di tutti resta sempre Nico Paz, ma il Real Madrid è intenzionato a riprenderselo sfruttando l’opzione di riacquisto. (Screen) – Calciomercato.it Si vedrà in estate se con le ‘Merengues’ si potrà aprire o meno uno spiraglio per l’approdo in nerazzurro del talento argentino, certamente non l’unico che sta facendo volare la squadra di Fabregas, attualmente in piena zona Champions. C’è l’altro prospetto argentino che stuzzica molto l’Inter e non solo, parliamo ovviamente di Maximo Perrone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cassano e il colpo Inter in casa Como: non è Nico Paz e nemmeno Perrone

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