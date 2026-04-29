Intelligenza artificiale e turismo proroga per il Premio Pandolfo Roscioli | le scuole possono inviare i progetti fino al 22 maggio 2026

Le scuole hanno ora fino al 22 maggio 2026 per inviare i loro progetti nell'ambito del Premio Pandolfo Roscioli, dedicato all'intelligenza artificiale e al turismo. La proroga riguarda le iscrizioni per il concorso rivolto agli studenti dell'anno scolastico 2025-2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ampliando il termine rispetto alla data inizialmente prevista.