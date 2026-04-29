Insurtech | viteSicure chiude in anticipo la prima tranche da 2,5 milioni del round Serie A

Il 29 aprile 2026, un’azienda italiana operante nel settore assicurativo digitale ha comunicato di aver concluso in anticipo la prima parte di un finanziamento di 2,5 milioni di euro del round Serie A. Questa operazione mira a sostenere lo sviluppo e l’espansione delle attività dell’azienda nel segmento delle polizze vita e protezione. La società ha deciso di chiudere prima del previsto questa tranche per facilitare l’attuazione del proprio piano di crescita.

Milano, 29 aprile 2026 – viteSicure, insurtech italiana attiva nel segmento vita-protezione, annuncia la chiusura anticipata della prima tranche del round Serie A per 2,5 milioni di euro, con l'obiettivo di accelerare l'esecuzione del piano di crescita. All'operazione partecipano, oltre agli attuali soci con un follow-on, due nuovi investitori strategici: Ad4Ventures (Mediaset), Gruppo MFE e Net Insurance, compagnia assicurativa del gruppo Poste Vita. Contestualmente, sono stati convertiti in equity SAFE per complessivi 2 milioni di euro, sottoscritti nel 2023 da CDP Venture Capital (attraverso il Fondo Rilancio), Apside (joint venture promossa da Zest e Intesa Sanpaolo), Reale Group e un network di business angel.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Insurtech: viteSicure chiude in anticipo la prima tranche da 2,5 milioni del round Serie A Notizie correlate Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da BybitCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE KUALA LUMPUR, Malesia, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ — Hata, l’unico exchange di asset digitali della... Stefani: «Autonomia, da prima tranche 300milioni in più per la sanità veneta. Olimpiadi? straordinarie, ma non sono tutto»PADOVA - «L'autonomia è un processo istituzionale e come tutti i processi istituzionali richiede tempo, ma credo che entro due mesi riusciamo a... Panoramica sull’argomento Insurtech: viteSicure chiude in anticipo la prima tranche da 2,5 milioni del round Serie AMilano, 29 aprile 2026 – viteSicure , insurtech italiana attiva nel segmento vita-protezione, annuncia la chiusura anticipata della prima ... iltempo.it viteSicure: aumento di capitale da 2,5 mln, dentro Net Insurance e Ad4VenturesviteSicure chiude anticipatamente la prima tranche del round Serie A per 2,5 milioni di euro, con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione del piano di ... pltv.it