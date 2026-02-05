Stefani | Autonomia da prima tranche 300milioni in più per la sanità veneta Olimpiadi? straordinarie ma non sono tutto

L’assessore regionale alla sanità, Stefani, annuncia che entro due mesi dovrebbe arrivare l’accordo con Roma sull’autonomia. Intanto, la prima tranche di 300 milioni in più per la sanità veneta è già stata definita. Stefani spiega che il percorso richiede tempo, ma è fiduciosa di chiudere presto. Sul fronte delle Olimpiadi, l’assessore dice che sono un evento straordinario, anche se non risolvono tutti i problemi.

PADOVA - «L'autonomia è un processo istituzionale e come tutti i processi istituzionali richiede tempo, ma credo che entro due mesi riusciamo a chiudere l'intesa con Palazzo Chigi sui risparmi che abbiamo per la gestione virtuosa del Fondo sanitario nazionale e i fondi della previdenza sanitaria integrativa. Stiamo parlando di circa 300 milioni di euro che sarebbero inclusi nella spesa sanitaria», dice Alberto Stefani. Il presidente del Veneto è intervenuto a Radio Veneto 24 parlando dei prossimi passi del processo che porterà entro giugno all'attuazione di una prima fase dell'autonomia in Veneto con tre materie non Lep e quello Lep relativo ai fondi sanitari integrativi ed ai risparmi sul Fondo sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

