Anche Rifondazione Comunista sostiene Andrea Martella
Rifondazione Comunista ha deciso di appoggiare ufficialmente Andrea Martella come candidato sindaco di Venezia. La notizia arriva dopo settimane di discussioni e fa salire il numero di partiti che sostengono la sua candidatura, aprendo la strada a un fronte più ampio per le prossime amministrative. Martella si prepara ora a confrontarsi con gli altri candidati, mentre la corsa per il Comune si fa sempre più intensa.
C'è un ulteriore ingresso nella coalizione che sosterrà Andrea Martella come candidato sindaco di Venezia. La federazione metropolitana del Partito della Rifondazione Comunista infatti ha approvato con un solo voto contrario l'adesione alla coalizione “La Stagione Buona”, o centrosinistra che dir.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
