Venezia insulti razzisti alla Maria del Carnevale la 18enne Martine Diop Bullo | Queste polemiche nel 2026 non hanno senso

Martine Diop Bullo, 18 anni, è stata oggetto di insulti razzisti durante il Carnevale di Venezia, una polemica che ha scatenato molte reazioni sui social. La studentessa di Digital Management all’università Ca’ Foscari ha raccontato di aver ricevuto commenti offensivi mentre sfilava in maschera, lasciando senza parole. La giovane ha sottolineato come queste polemiche, nel 2026, risultino prive di senso e inutili. La vicenda ha acceso un dibattito sulla presenza di discriminazioni durante eventi tradizionali. La polemica continua a far discutere nella città lagunare.

Martine Diop Bullo, 18 anni, studentessa di Digital Management all'università Ca' Foscari, non avrebbe mai immaginato che la sua elezione a Maria del Carnevale di Venezia si sarebbe trasformata in una vicenda di cronaca legata al razzismo. Nata a Mestre da mamma veneziana e papà senegalese, la giovane reginetta si è trovata al centro di una violenta ondata di insulti razzisti sui social media del Comune di Venezia, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto semplicemente godersi la vittoria. A scoprire l'amara realtà è stata la nonna di Martine, che cercava con orgoglio tutte le notizie sulla nipote online.