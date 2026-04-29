Insulti razzisti il presidente della Regione | Grave e inaccettabile cara Victoria siamo al tuo fianco

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha commentato l’aggressione verbale subita da una consigliera comunale di Parma, vittima di insulti razzisti e sessisti dopo aver ricordato il significato del 25 aprile. De Pascale ha definito l’accaduto grave e inaccettabile e ha espresso la propria solidarietà alla consigliera, rivolgendosi direttamente a Victoria Oluboyo e affermando che la regione è al suo fianco.

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà alla consigliera comunale di Parma Victoria Oluboyo, vittima di insulti razzisti e sessisti per aver ricordato il significato del 25 aprile” sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. “Quanto accaduto è grave e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Zorzi: Una ragazza vittima di insulti razzisti mi ha chiesto aiuto Notizie correlate Insulti razzisti, Rifondazione Comunista: "A Victoria diciamo che non è sola"“Rifondazione Comunista Parma” si legge in una nota "esprime solidarietà a Victoria Oluboyo per i gravissimi insulti razzisti che ha ricevuto. Leggi anche: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Insulti razzisti al candidato L’odio non è un’opinione; Calcio Verona Milan, nervi tesi e insulti razzisti. Rissa tra Orban e i tifosi; Trento, autista del bus aggredisce una passeggera con insulti razzisti: Ma non vedi di che colore sei?. Sospeso dalla guida; Senigallia, insulti razzisti contro il dem Moustamsik e l'assessora Campagnolo (Lega) diventa bersaglio degli haters. Insulti razzisti sui social alla consigliera comunaleVictoria Oluboyo, consigliera comunale a Parma e membro della direzione nazionale del Pd, ha denunciato centinaia di insulti razzisti ricevuti online dopo un suo post sul 25 aprile in cui si ritraeva ... rainews.it Insulti razzisti sui social a consigliera comunale del Pd di ParmaVictoria Oluboyo, consigliera comunale a Parma e membro della direzione nazionale del Pd, ha denunciato centinaia di insulti razzisti ricevuti online dopo un suo post sul 25 aprile in cui si ritraeva ... ansa.it Voglio mandare un grande abbraccio a Victoria Oluboyo, consigliera comunale Pd di Parma, per gli indegni insulti razzisti ricevuti sui social. Siamo con te e siamo tanti, cara Victoria. - facebook.com facebook Victoria Oluboyo, consigliera Pd a Parma, coperta di insulti razzisti per un post sul 25 aprile x.com