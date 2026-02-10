Insulti razzisti dal dirigente avversario La denuncia di una società di basket reggina

Una partita di basket tra Gela e Reggio Calabria si è trasformata in un caso di razzismo. Durante il match di Serie C Unica, un dirigente della squadra di Gela ha rivolto insulti razzisti a un avversario. La società di Reggio Calabria ha subito denunciato l’episodio, che ha sollevato polemiche e richiesto provvedimenti. La vicenda si sta facendo strada anche tra tifosi e addetti ai lavori, che chiedono maggiore attenzione contro ogni forma di discriminazione.

Razzismo sul Campo: Denuncia una Società Reggina, Sotto Accusa un Dirigente di Gela. Un episodio di razzismo ha scosso il mondo del basket dilettantistico in Calabria, precisamente a seguito di una partita di Serie C Unica disputata a Gela. La Asd Dierre Basketball Reggio Calabria ha denunciato pubblicamente insulti razzisti rivolti a uno dei propri giocatori, Elias Donati, da parte di un dirigente della squadra avversaria. La vicenda, resa nota attraverso un post sui social media, ha immediatamente acceso il dibattito e sollevato interrogativi sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e di misure più efficaci contro il razzismo nello sport.

