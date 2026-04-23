GD e PD Lecco | Solidarietà a Nousaiba Samti inondata di insulti razzisti per il suo velo

I Giovani Democratici e il Partito Democratico di Lecco hanno espresso solidarietà a Nousaiba Samti, candidata al Consiglio Comunale, dopo che sui social network ha ricevuto numerosi insulti razzisti e islamofobici a causa del suo velo. La condanna è arrivata in seguito a una serie di commenti offensivi rivolti alla giovane, che ha subito attacchi online nelle ultime ore.

Come Giovani Democratici, insieme al Partito Democratico cittadino, esprimiamo la nostra più totale e ferma solidarietà a Nousaiba Samti, giovane candidata al Consiglio Comunale, bersaglio nelle ultime ore di una violenta ondata di insulti razzisti e islamofobici sui social network. Centinaia di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Casapound, minacce a Nadia Romeo del Pd: insulti razzisti e croce celtica“Sulla sede della CGIL è comparso un manifesto intimidatorio rivolto alla deputata Nadia Romeo, con frasi di odio esplicite e violente, firmato con... Pistoia: insulti a Stefania Nesi candidata alle primarie Pd. La solidarietà di Giani e della sindaca Anna Maria CelestiPISTOIA – Scritte offensive e insulti sessisti contro Stefania Nesi, candidata del Partito democratico alle primarie del centrosinistra a Pistoia,...