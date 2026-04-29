Insulti a Viktoria Oluboyo Guerra | Parma deve guardare in faccia il problema del razzismo

Il sindaco di Parma ha commentato le recenti parole offensive rivolte alla consigliera comunale Viktoria Oluboyo, definendole insulti razzisti e sessisti. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che la città deve affrontare con serietà il problema del razzismo, senza girarci intorno. La vicenda ha suscitato una serie di reazioni da parte delle istituzioni e della comunità locale.

Parole nette e senza giri di parole quelle del sindaco Michele Guerra dopo gli insulti razzisti e sessisti rivolti a Viktoria Oluboyo, consigliera del Comune di Parma. Un episodio che ha scosso la città e che, secondo il primo cittadino, non può essere liquidato come un caso isolato.“È una cosa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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