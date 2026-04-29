Un gruppo politico ha segnalato la presenza di un profilo falso sui social che utilizza toni offensivi nei confronti di una candidata. La denuncia è stata fatta dal gruppo “Comunisti Montemesola PCI”, che ha annunciato l’intenzione di inviare una segnalazione alla Polizia Postale. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali identità coinvolte o azioni intraprese. La vicenda riguarda la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori attraverso un profilo anomalo.

Tarantini Time Quotidiano Il gruppo “Comunisti Montemesola PCI” denuncia la presenza sui social di un presunto profilo falso che, secondo quanto segnalato, utilizzerebbe toni offensivi e farebbe intendere un collegamento con il movimento politico. In un messaggio diffuso online, gli esponenti del gruppo spiegano di aver già provveduto in passato a bloccare e segnalare il profilo su Facebook, annunciando ora l’intenzione di rivolgersi anche alla Polizia Postale. Nel post pubblicato sui social si legge che la persona “si aggiri in vari gruppi o pagine con un profilo che a noi è sembrato falso fin dal primo momento” e che utilizzerebbe “un linguaggio offensivo soprattutto nei confronti di avversari politici facendo supporre di essere uno di noi”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Insulti a una candidata, il PCI: “Pronta segnalazione alla Polizia Postale”

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