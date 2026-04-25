Insulti social alla candidata consigliera nata in Marocco il Pd valuta azioni

Una candidata consigliera nata a Casablanca ha ricevuto insulti sui social network. La donna, che vive e lavora a Chieti da diversi anni, è una mediatrice culturale e ha formato la sua famiglia nella città. Il Partito Democratico sta valutando quali azioni intraprendere in risposta ai commenti diffamatori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla discussione online e alla tutela delle figure pubbliche.

Aicha Achchab è una donna nata a Casablanca che lavora e vive a Chieti da anni. Qui ha costruito la sua famiglia e la sua carriera professionale come mediatrice culturale. Con l'associazione benefica Al Nur, che presiede, ha aiutato diverse donne. Ma l’annuncio della sua candidatura sui social è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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