Insulti social alla candidata consigliera nata in Marocco il Pd valuta azioni

Da chietitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata consigliera nata a Casablanca ha ricevuto insulti sui social network. La donna, che vive e lavora a Chieti da diversi anni, è una mediatrice culturale e ha formato la sua famiglia nella città. Il Partito Democratico sta valutando quali azioni intraprendere in risposta ai commenti diffamatori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla discussione online e alla tutela delle figure pubbliche.

Aicha Achchab è una donna nata a Casablanca che lavora e vive a Chieti da anni. Qui ha costruito la sua famiglia e la sua carriera professionale come mediatrice culturale. Con l'associazione benefica Al Nur, che presiede, ha aiutato diverse donne. Ma l’annuncio della sua candidatura sui social è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni provinciali, nessuna donna candidata alla presidenza: l’appello della consigliera di parità

Pistoia: insulti a Stefania Nesi candidata alle primarie Pd. La solidarietà di Giani e della sindaca Anna Maria CelestiPISTOIA – Scritte offensive e insulti sessisti contro Stefania Nesi, candidata del Partito democratico alle primarie del centrosinistra a Pistoia,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Insulti razzisti al candidato L’odio non è un’opinione; Elezioni a Prato, insulti sessisti sui profili social di tre candidate del campo largo; Insulti sessisti a candidate Pd a Prato: 'Facciamo muro contro violenza'; Offese social alle candidate. Fossi: Odio sessista vergognoso.

insulti social alla candidataInsulti sessisti via social contro due candidate del Partito Democratico a PratoInsulti sessisti via social contro due candidate del Partito Democratico al Consiglio comunale, Matilde Rosati e Arjana Salimusaj ... gonews.it

insulti social alla candidataElezioni a Prato, insulti sessisti sui profili social di tre candidate del campo largoSono Matilde Rosati, Arjana Salimusaj e Viola Alessandrini. Il Pd: Barbarie ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.