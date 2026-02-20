Juventus La Penna costretto a rivolgersi alla polizia postale
Federico La Penna, arbitro dell’Inter-Juventus, ha ricevuto minacce di morte sui social, spingendolo a considerare l’intervento della Polizia Postale. Le intimidazioni sono arrivate dopo la partita, creando tensione tra i tifosi e l’ambiente sportivo. La Penna ha deciso di agire per tutelarsi e garantire la propria sicurezza. La vicenda ha acceso i riflettori sulla crescita dei messaggi violenti online rivolti agli ufficiali di gara. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono ulteriori sviluppi.
Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus al centro della bufera da diversi giorni, è pronto a rivolgersi alla Polizia Postale dopo aver ricevuto gravissime minacce di morte sui social. Come riportato dal Corriere dello Sport. “La situazione è così tesa che, per precauzione, è stato suggerito alla moglie e alle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Inter-Juve, La Penna sotto attacco: presentata denuncia alla polizia postale
Leggi anche: “Ti sparo, so dove abiti”: follia social dopo Inter-Juve. Minacce di morte all’arbitro La Penna e alla famiglia. La denuncia alla Polizia postaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Shock La Penna, minacce di morte dopo Inter-Juve: costretto a rimanere in casa; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Ti sparo, sappiamo dove abiti: insulti choc all’arbitro La Penna; La Penna, chi è l'arbitro di Inter-Juve: il precedente di Frosinone-Palermo, le minacce di morte dopo il rosso a Kalulu.
La Penna costretto a denunciare, La Repubblica: Arbitro di Inter-Juve minacciato di morteAnche l'edizione odierna de La Repubblica dedica spazio in prima pagina a Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus che, dopo l'errore che. tuttomercatoweb.com
Le minacce di morte a La Penna: sappiamo dove abiti. La Procura indagaLa polizia ha consigliato a La Penna e ai suoi familiari di restare a casa in questi giorni, di non uscire: troppo pericoloso ... ilnapolista.it
Serie A, gli arbitri della 26^ giornata: La Penna fermato. La scelta sul varista di Inter-Juventus - facebook.com facebook
Errore di La Penna in Inter-Juventus: possibile stop di una sola partita per l'arbitro x.com