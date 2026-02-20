Juventus La Penna costretto a rivolgersi alla polizia postale

Federico La Penna, arbitro dell’Inter-Juventus, ha ricevuto minacce di morte sui social, spingendolo a considerare l’intervento della Polizia Postale. Le intimidazioni sono arrivate dopo la partita, creando tensione tra i tifosi e l’ambiente sportivo. La Penna ha deciso di agire per tutelarsi e garantire la propria sicurezza. La vicenda ha acceso i riflettori sulla crescita dei messaggi violenti online rivolti agli ufficiali di gara. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono ulteriori sviluppi.