Instituto Cervantes e Comicon | l’arte di Ximo Abadía tra segno ed etica L’illustratore spagnolo a Napoli per una serie di eventi

L’Instituto Cervantes di Napoli e COMICON collaborano nuovamente per la 26esima edizione del festival internazionale della cultura pop, che si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 4 maggio. Durante l’evento, è prevista una serie di iniziative dedicate all’arte di Ximo Abadía, illustratore spagnolo noto per il suo lavoro tra segno ed etica. La manifestazione coinvolge diverse attività e incontri con artisti e autori.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Napoli e COMICON, in occasione della 26esima edizione del festival internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare (30 aprile - 4 maggio). Per l’occasione arriva a Napoli, l’artista e illustratore.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Dalla Spagna a Napoli: Ximo Abadía porta al Comicon il potere politico dell’illustrazioneSi rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Napoli e COMICON, in occasione della 26esima edizione del festival... L’Instituto Cervantes celebra la Giornata della donna: lettura drammatizzata di Monica ScaparroneL'Instituto Cervantes di Palermo celebra la Giornata internazionale della donna con due attività dal carattere storico e artistico che pongono al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Comicon Napoli 2026, arriva l'arte di Ximo Abadía: dove e quando incontrarlo; Instituto Cervantes e COMICON – L’arte di Ximo Abadía tra segno ed etica. Instituto Cervantes e COMICON – L’arte di Ximo Abadía tra segno ed eticaSi rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Napoli e COMICON, in occasione della 26esima edizione del festival internazionale della cultura pop in programma alla ... magazinepragma.com Comicon Napoli 2026, arriva l'arte di Ximo Abadía: dove e quando incontrarloXimo Abadía, uno dei migliori talenti artistici della scena iberica, arriva a Napoli, al Comicon 2026. L'occasione è data dalla rinnovata collaborazione tra ... ilmattino.it Instituto Cervantes Roma - facebook.com facebook MAFALDA PIMPA Le due leggende del fumetto internazionale vi aspettano all’Instituto Cervantes! In mostra le strip di Quino e le tavole originali di Altan: due modi unici di interrogare il mondo. SPECIAL GUEST: Il maestro Altan sarà presente per un talk e x.com