Dalla Spagna a Napoli | Ximo Abadía porta al Comicon il potere politico dell’illustrazione

Quest’anno, in occasione della 26esima edizione del festival internazionale della cultura pop, si rinnova la collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Napoli e il COMICON, che si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 4 maggio. Tra gli ospiti, un illustratore spagnolo noto per il suo lavoro che affronta tematiche politiche attraverso le immagini, portando così al centro dell’attenzione il ruolo dell’illustrazione nel discorso pubblico.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’ Instituto Cervantes di Napoli e COMICON, in occasione della 26esima edizione del festival internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare (30 aprile – 4 maggio). Per l’occasione arriva a Napoli, l’artista e illustratore spagnolo Ximo Abadía – uno dei migliori talenti della scena iberica – per un dialogo tra arti visive, fumetto e impegno civile. Fulcro della collaborazione tra Instituto Cervantes e Comicon è la mostra antologica Dal Segno all’Etica di Ximo Abadía, visitabile gratuitamente fino al 7 maggio presso il foyer del Teatro Bellini. L’esposizione offre un viaggio immersivo nell’opera di Abadía, illustratore dalla straordinaria forza visiva e dal profondo impegno etico-sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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